POL-BO: Scheibe einer Tankstelle eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Bei einem Alleinunfall in Herne am Samstagabend, 10. Mai, ist eine Radfahrerin (58) aus Herne schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand war die 58-Jährige gegen 22.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Dorstener Straße in Richtung Bochum unterwegs. In Höhe der Kanalbrücke blieb die Frau nach eigenen Angaben mit ihrem Fahrrad an einer Bordsteinkante hängen und stürzte. Dabei erlitt die Hernerin schwere ...

