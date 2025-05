Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Herne

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 9. Mai, in Herne sind zwei Personen verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 25-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 12.45 Uhr auf dem Grenzweg in Richtung Shamrockstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung "Am Westerfeld" beabsichtigte er nach links abzubiegen, um seine Fahrt auf der Shamrockstraße fortzusetzen. Hierbei übersah er den Pkw eines 46-jährigen Bochumers, der die Shamrockstraße von "Am Westerfeld" kommend in Richtung Westring befuhr. Es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Bochumer schwere Verletzungen zu, der Recklinghäuser erlitt einen Schock. Beide wurden mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell