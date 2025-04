Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Kfz-Diebstähle beschäftigen die Kriminalpolizei - Hinweise erbeten

Ratzeburg (ots)

07. April 2025| Kreis Stormarn | 03.-05.04.2025 - Oststeinbek / Glinde

In der Nacht von Donnerstag (03.04.2025) auf Freitag (04.04.2025) wurde in Oststeinbek ein VW Tiguan entwendet. In der Nachbargemeinde Glinde kam nur eine Nacht später ein Kia Sorento weg. Die Ermittler der Polizei erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Fall liegt die Tatzeit zwischen 21.00 Uhr (Donnerstag) und 06.40 Uhr (Freitag). Unbekannte Täter entwendeten den blauen VW Tiguan mit Oldesloer Kennzeichen von einem Privatgrundstück aus dem Parkweg in Oststeinbek.

Im zweiten Fall liegt die Tatzeit zwischen 01.30 Uhr (04.04.2025) und 12.00 Uhr (05.05.2025). Hier entwendeten die Täter einen grauen Kia Sorento mit Kölner Kennzeichen. Der Tatort liegt in Glinde, in der Straße Am Sportplatz.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Ratzeburg geführt. Hinweise von möglichen Zeugen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum und in Tatortnähe aufgefallen sind, werden unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell