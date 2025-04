Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wiege- und Präventionskampagne für Wohnmobile und Wohnwagengespanne auf dem Gelände des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

07. April 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.04.2025 - Elmenhorst

Bereits zum 4. Mal in Folge lud das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg am Sonntag, 06.04.2025 zur jährlichen, kostenlosen Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagengespanne auf dem Dienststellengelände in Elmenhorst ein.

In Zusammenarbeit mit einem Präventionsbeamten der Polizeidirektion Ratzeburg konnten sich alle Camperfreunde mit ihren Gefährten in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr wiegen und beraten lassen.

Ziel dieser Kampagne war es, die tatsächlichen Gewichte der Fahrzeuge / Anhänger festzustellen, Gewichtsverteilungen zu veranschaulichen und Defizite bei der Ladungssicherung aufzudecken. Überladung und falsche Beladung der Fahrzeuge führen häufig zu schlechterem Fahrverhalten und somit zu Gefahren und Unfällen im Straßenverkehr.

68 Wohnmobile und 12 Wohnwagen fanden ihren Weg nach Elmenhorst. Alle Interessierten starten nach fachkundiger Beratung mit neuen Erkenntnissen und Verbesserungsvorschlägen in die neue Campingsaison.

