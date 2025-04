POL-RZ: Vorläufige Festnahme nach Einlösung eines gefälschten Rezeptes

Ratzeburg (ots) - 04. April 2025| Kreis Stormarn | 03.04.2025 -Barsbüttel Gestern Nachmittag (03.04.2025) kam es im Soltauredder in Barsbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr gegen 15.10 Uhr eine 39-jährige Barsbüttlerin mit ihrem Pkw die Straße Soltauredder, aus der Hauptstraße kommend in Richtung Rähnredder. In Höhe eines für sie ...

mehr