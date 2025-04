Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen am Wochenende - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07. April 2025| Kreis Stormarn | 04.-06.04.2025 - Wesenberg / Badendorf

Im Bruhnkatener Weg und im Roggenweg in Wesenberg kam es zu Einbrüchen in ein Einfamilienhaus sowie in eine Doppelhaushälfte. Auch in der Straße Heckkaten in Badendorf schlugen unbekannte Täter zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde im Bruhnkantener Weg in der Zeit von Samstag (05.04.2025), 19.15 Uhr bis Sonntag (06.04.2025) 00.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Täter durchsuchten anschließend das Wohnhaus nach Wertgegenständen.

Im Roggenweg verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür zu den Räumlichkeiten der Doppelhaushälfte. Der Tatzeitraum konnte zwischen Freitag (04.04.2025), 15.00 Uhr und Sonntag (06.04.2025), 12.30 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier wurden die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen durchsucht.

Am 04.04.2025, gegen 21.40 Uhr, suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße Heckkaten in Badendorf auf. Dort drangen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen.

Zum Stehlgut und der Schadenshöhe in allen drei Fällen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04531/501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell