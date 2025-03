BPOL-HB: Kooperationsstreife überführt E-Roller-Dieb in Bremen

Bremen (ots) - Bahnhof Bremerhaven-Lehe, 23.03.2025 / 21:05 Uhr Am Sonntagabend hat sich ein 18-Jähriger durch eine leichtsinnige Aktion in Lebensgefahr begeben. Er bestieg im Bahnhof Bremerhaven-Lehe einen Oberleitungsmast. Gegen 21:05 Uhr betrat der junge Mann den Gleisbereich im Bahnhof Bremerhaven-Lehe und kletterte rund einen Meter an dem Mast der Oberleitung ...

