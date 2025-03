Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - Bundespolizisten verhaften Mann im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 24.03.2025 / 19:30 Uhr

Bundespolizisten nahmen Montagabend im Bremer Hauptbahnhof einen gesuchten Mann fest. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 53-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft in Dortmund suchte unter anderem nach ihm, weil er eine Geldstrafe in Höhe von 2.550 Euro und 318 Euro Verfahrenskosten wegen Beleidigung nicht beglichen hatte. Bei der Bremer Justiz hatte er noch eine Geldforderung in Höhe von 1.030 Euro wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz offen.

Da der Gesuchte die geforderte Gesamtsumme von fast 3.900 Euro nicht aufbringen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten anschließend in die Bremer Haftanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell