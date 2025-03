Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Haftbefehl abgewendet - Seemann darf nach Hause fliegen

Bremen (ots)

Bremerhaven, 24.03.2025 / 02:30 Uhr

Bundespolizisten haben Montagnacht einem georgischen Seemann bei Ankunft eines Containerschiffes in Bremerhaven kurzzeitig verhaftet.

Wegen Diebstahl und Diebstahl mit Waffen wurde der 35-Jährige von der Staatsanwaltschaft Hamburg gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Er hatte Geldstrafen in Höhe von 490 Euro und 460 Euro nicht bezahlt. Zusätzlich waren noch Verfahrenskosten in Höhe von mehr als 2.000 Euro offen. Der Seemann, der eigentlich in Bremerhaven vom Schiff abmustern wollte, hätte ersatzweise eine fünfmonatige Freiheitsstrafe verbüßen müssen.

Mithilfe der Containerschiffsagentur, die den Geldbetrag für den Seemann auslegte, konnte er die Forderungen der Hamburger Justiz begleichen und noch am selben Tag seine Heimreise über den Flughafen Bremen nach Georgien antreten.

