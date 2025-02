Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Auffahrunfall an Baustellenampel - Fahrer verletzt (11.02.2025)

Immendingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 311 im Bereich der Europakurve zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer Verletzungen erlitten hat.

Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Ford Focus auf der Bundesstraße 311 in Richtung Immendingen und hielt an einer Baustellenampel an. Ein nachfolgender 76-Jähriger eines Mitsubishi Colts erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem stehenden Auto.

Durch die Airbagauslösung zog sich der 76-Jährige Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell