POL-NOM: Fensterscheibe beschädigt

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, An der Bünte Northeim (mho) Am Freitagabend, zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr kam es im Jugendzentrum in Nörten-Hardenberg zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe zerschlagen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Anschließend verließen der oder die Täter die Örtlichkeit in unbekannte ...

mehr