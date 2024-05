Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel eines geparkten Pkw beschädigt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bürgermeister-Peters-Straße, Mittwoch, 08.05.2024, 15.00 Uhr - Donnerstag, 09.05.2024, 10.303 Uhr

NORTHEIIM (mil)

In dem o.g. Zeitraum kam es in der Bürgermeister-Peters-Straße in Northeim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 33-jährige Frau aus Northeim parkte ihren Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der zuvor genannten Straße. Eine bislang unbekannte Person beschädigte beim Vorbeifahren den Pkw der 33-jährigen Frau am linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell