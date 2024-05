POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren - Widerstand geleistet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 09.05.2024, 23.20 Uhr NORTHEIM (mil) Am Donnerstag kam es am späten Abend zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 51-jährigen Mannes. Der 51-jährige Mann aus Northeim kam zuvor mit dem Zug in Northeim an und wartete vor einem Restaurant an der o.g. Örtlichkeit auf seine Mitfahrgelegenheit. Während seiner Wartezeit befanden sich vor dem ...

mehr