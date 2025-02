Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz zum Wahlsonntag

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera/Altenburg/Greiz: Die Landespolizeiinspektion Gera befand anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag in der Stadt Gera und den Landkreisen Altenburg und Greiz im Einsatz.

Hierbei wurden im Zusammenhang mit dem Wahlsonntag im Zeitraum vom 21.02. bis zum 23.02.2025 vereinzelt beschädigte Wahlplakate festgestellt. Unter anderem wurden in Meuselwitz (Zeitzer Straße), in Altenburg (Moritzstraße), in Ronneburg (Zeitzer Straße) sowie in Gera (Bachgasse) mehrere Wahlplakate beschädigt. Dabei konnten in Gera hierbei drei Tatverdächtige im Alter von 19 bis 39 Jahren festgestellt werden, gegen welche nun ermittelt wird.

Des Weiteren kamen Geraer Polizeibeamte kurz nach 19:00 Uhr im Grünen Weg zum Einsatz. Dort störte ein 35-jähriger Wahlbeobachter die Arbeit in einem dortigen Wahllokal. Daraufhin wurde er vom Verantwortlichen des Platzes verwiesen. Für sein Verhalten muss er sich nun verantworten.

Einen 45-jährigen Mann aus dem nördlichen Altenburger Land nahmen Polizeibeamte am Samstag (22.02.2025) vorübergehend in Gewahrsam. Zuvor tätigte der Herr Bedrohungsäußerungen mit Bezug zur bevorstehenden Wahl. Die Bedrohungen äußerte er u.a. gegenüber dem Oberbürgermeister der Stadt Altenburg. Die Gewahrsamnahme wurde daraufhin richterlich bestätigt und in einer Justizvollzugsanstalt durchgeführt. Parallel zur Gewahrsnahme wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 45-Jährigen eingeleitet.

Die Geraer Polizei zieht nach dem Wahlsonntag dennoch ein positives Resümee. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell