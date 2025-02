Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Änderung des Tatzeitraumes -

Gera (ots)

Gera: In einer Kindertagesstätte in der Ruckdeschelstraße versuchten unbekannte Täter am Samstagmorgen (22.02.2025) einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 2:40 Uhr und 5:15 Uhr drangen die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Gebäude und versuchten eine Bürotür aufzuhebeln. Dies gelang zum Glück nicht, sodass lediglich Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrag an der Tür entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0047650/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell