POL Schwaben Nord: Zu lang unterwegs: Polizei hält Lkw an

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Donnerstag (12.12.2024) verursachte ein 63-jähriger Autofahrer in der Gögginger Straße einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 18.40 Uhr übersah der 63-Jährige ein an einer roten Ampel stehendes Auto und fuhr auf dieses auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen einen Wert von über 1 ...

mehr