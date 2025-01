Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus geparktem PKW

Wörth (ots)

Am 04.01. kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:50 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Friedhofes, in der Luitpoldstraße in Wörth abgestellt. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem PKW wurden Medikamente entwendet, welche aus dem Beifahrersitz lagen. Die Polizei Wörth bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/der Täter geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

