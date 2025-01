Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallflucht

Am 03.01.2025, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr, parkte die 76-jährige Geschädigte ihren PKW auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Luitpoldstraße. Als sie nach ihrem Termin an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifenschaden fest. Der Unfallverursacher dürfte beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug touchiert und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell