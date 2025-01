POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Ottersheim (ots) - Zwischen dem 27.12.2024 und 03.01.2025 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in den Haardtwiesen in Ottersheim zu gelangen. Am Kellerfenster konnten entsprechende Einbruchsspuren festgestellt werden. Ein Eindringen in das Objekt gelang den Tätern jedoch nicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich mit der ...

