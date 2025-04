Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L322 (LK V-G)

PHR Pasewalk (ots)

Am 22.04.2025 gegen 14:50 Uhr kam es auf der L322 zwischen Brüssow und Fahrenwalde zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person und Sachschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr die 25-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Ford Focus die L322 aus Richtung Brüssow kommend in Richtung Fahrenwalde. Im Bereich der späteren Unfallstelle wich sie einem Fasan aus, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum kippte der PKW auf die linke Fahrzeugseite. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien, wurde jedoch schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Eberswalde verbracht. Die L322 musste für die Bergungsarbeiten ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Die freiwilligen Feuerwehren Rollwitz, Fahrenwalde und Züsedom waren mit 3 Fahrzeugen und 21 Kameraden an der Unfallstelle im Einsatz.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

