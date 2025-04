Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fünf Tatverdächtige nach Sachbeschädigung durch Graffiti in Wolgast gestellt

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 21.04.2025, gegen 03:30 Uhr, informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei darüber, dass in der Hufenlandstraße in Wolgast mehrere Personen die Fassade eines Möbelgeschäftes mit Farbe besprühen. Die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Wolgast stellten vor Ort fest, dass am Möbelgeschäft und einer in der Nähe befindlichen Sporthalle insgesamt 16 Graffiti gesprüht wurden. Unter diesen war der Schriftzug "Wandalen". Dieser ist ca. 2,50m hoch und etwa 20m lang. Die meisten der restlichen Graffiti haben ebenfalls einen Bezug zur Fanszene des "F.C. Hansa Rostock". Tatverdächtige Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde ein PKW mit fünf männliche Fahrzeuginsassen in der Nähe der Sporthalle festgestellt. Bei der Kontrolle des PKW und der Insassen wurden im Kofferraum des Fahrzeuges diverse Spraydosen und Utensilien aufgefunden. An den Händen und der Kleidung der Personen befand sich frische Farbe. Neben den Materialien zum Sprayen wurden diverse Sticker und Writing Pens durch die Polizeibeamten sichergestellt. Gegen die fünf Tatverdächtigen, welche zwischen 17 und 27 Jahre alt sind und aus dem Umkreis stammen, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

