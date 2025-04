Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Randalierende Person in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 20.04.2025 gegen 06:30 Uhr erschien ein 31-jähriger Deutscher aus Greifswald vor einem Grundstück an der Ratswiese in Greifswald. Dort schrie er rum, schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf einen PKW ein und schlug anschließend mehrere Scheiben eines Einfamilienhauses ein. Der 42-jährige Eigentümer des Wohnhauses flüchtete aus Angst mit seiner Lebenspartnerin zum Nachbargrundstück. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der 31-jährige Tatverdächtige flüchtete mit einem schwarzen PKW VW-Caddy vom Tatort. Anhand des amtlichen Kennzeichen konnte er namentlich bekannt gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Ca. 1 Stunde nach der Tat in Greifswald trat der 31-jährige wieder polizeilich in Erscheinung. Dieses Mal in Rostock, wo er in einem psychischen Ausnahmezustand wieder mehrere Straftaten beging. Dort konnte er aber durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

