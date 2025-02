POL-HST: Korrekturmeldung zur Nachmeldung zum Polizeieinsatz an Stralsunder Schule

Stralsund (ots) - Wie bereits berichtet, kam es zu einem Unglück an einer Stralsunder Schule am Mittwoch, dem 26. Februar 2025 (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5979186). Das verunglückte Kind ist am heutigen Tag seinen Verletzungen erlegen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Aus Rücksicht gegenüber der ...

