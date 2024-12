Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 57 im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Goch (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 07. Dezember 2024 um 02:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 22-jährigen Niederländer nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Aachen mit Vollstreckungshaftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach musste er anlässlich einer Verurteilung aus dem Jahr 2023 durch das Amtsgericht Aachen noch eine Restgeldstrafe in Höhe von 260 Euro bezahlen oder eine 13-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Gesuchte konnte vor Ort die Verhaftung durch Zahlung der Geldstrafe abwenden.

