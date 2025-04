Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann entweicht aus geschlossener Einrichtung und begeht im Anschluss mehrere Straftaten

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 21.04.25, gegen 08:45 Uhr, entwich ein 31-jähriger Greifswalder von der geschlossenen Station der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald. Er wurde erst am 20.04.25 dort eingewiesen, nachdem er in Greifswald und Rostock mehrere Straftaten begangen hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der 31-Jährige nach dem Entweichen in die Gützkower Landstraße und stoppte dort mehrere Fahrzeuge. Darunter befand sich ein Taxi. Ohne ersichtlichen Grund schlug der Mann auf den 50-jährigen Taxi-Fahrer ein und verletzte diesen leicht. Anschließend beschädigte er noch das Taxi. Durch vorbeigehende Zeugen wurde der 31-Jährige von weiteren Handlungen abgehalten und er entfernte sich im Anschluss. Dabei wurde er von den Zeugen verfolgt. Der Täter hielt auf dem Weg zwei weitere Fahrzeuge an und beschädigte diese ebenfalls. Der zweite PKW, ein Mitsubishi, gehört einem 58-jährigen Mann aus Altentreptow. Er wurde durch den Täter ebenfalls angegriffen und bedroht. Der Fahrzeugführer und drei weitere Fahrzeuginsassen wurden genötigt, das Fahrzeug zu verlassen. Anschließend stieg der Täter in den PKW und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Darauf wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. An diesen waren 10 Funkstreifenwagen mehrerer Polizeireviere beteiligt. Gegen 09:12 Uhr teilte ein weitere Zeuge mit, dass ein Mann in der Ortslage Kandelin von einem abgestellten PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet hat und geflüchtet sei. Die Personenbeschreibung und das vom Täter geführte Fahrzeug passten auf den Täter der vorangegangenen Straftaten. Einige Zeit später kam es beim Überholvorgang durch den 31-Jährigen auf der L35, zwischen Helmshagen und Dargelin, zur Gefährdung eines im Gegenverkehr befindlichen PKW Honda. Der gefährdete Fahrzeugführer machte den Täter durch die sogenannte Lichthupe auf die Gefahrensituation aufmerksam. Dies nahm dieser zum Anlass, zu wenden und dem Honda zu folgen. Er überholte diesen, bremste ihn aus und fuhr mit dem Mitsubishi rückwärts gegen den ausgebremsten Honda. Dadurch wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, anschließend flüchtete der Täter erneut. Kurze Zeit später konnte dieser in Greifswald festgestellt werden. Er begab sich widerstandslos in die Obhut der Beamten und wurde im Anschluss wieder auf die geschlossene Station der Odebrecht-Stiftung verbracht. Durch den Bereitschaftsrichter wurde eine mehrwöchige Unterbringung in der geschlossenen Station angeordnet. Die durch den Täter verursachten Sachschäden werden auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Der 31-Jährige wird sich nun wegen Raub, Sachbeschädigung, Bedrohung, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten müssen. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell