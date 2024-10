Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Senior abgelenkt und bestohlen

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Montag, den 14.10.2024, haben zwei bislang unbekannte Personen einen Senior in Stadthagen bestohlen. Der 83-jährige Stadthäger war gegen 14.15 Uhr zu Fuß an der Obernstraße unterwegs, als er in Höhe der "Alten Polizei" von einem Mann und einer Frau angesprochen und nach einem Doktor gefragt wurde. Der genannte Arzt war ihm nicht bekannt, sodass das Gespräch zeitnah beendet wurde. Anschließend stellte der 83-Jährige jedoch fest, dass der Reißverschluss seiner Umhängetasche geöffnet war und seine Geldbörse fehlte. Die beiden Unbekannten hatten ihn abgelenkt und die Geldbörse gestohlen. Der Schaden beträgt gut 160 Euro.

Beide sollen ca. 25 Jahre alt und mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

Darüber hinaus warnt die Polizei vor derartigen Trickdiebstählen und gibt Präventionstipps: Wertgegenstände sollten immer eng am Körper, bestenfalls in einer innenliegenden Tasche der Jacke, getragen werden. Taschen sollten eng unter den Arm geklemmt getragen werden. Wenn Unbekannte das Gespräch suchen, sollten man besonders aufmerksam sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell