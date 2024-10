Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Loccum - 48 km/h zu schnell unterwegs

Loccum (ots)

(KEM) Ein äußerst erschreckendes Ergebnis erhielten Einsatzkräfte der Verfügungseinheit der PI Nienburg/Schaumburg, als sie heute zwei Stunden lang die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern in Loccum kontrollierten.

Ein 28-jähriger aus Porta Westfalica hatte es scheinbar so eilig, dass er die Münchehäger Straße in Höhe Am Rosengarten mit 98km/h befuhr. Somit war er innerhalb geschlossener Ortschaft 48km/h zu schnell unterwegs. Ihn erwarten nun 400 Euro Bußgeld, 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrvervot. Darüber hinaus fuhren neun weitere Verkehrsteilnehmer ebenfalls zu schnell. Drei von ihnen erhalten ein Bußgeld, in sechs Fällen reichte ein Verwarngeld aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell