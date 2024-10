POL-STH: Verkehrsunfall

Lüdersfeld (ots) - (bae)Am 12.10.2024 wurde durch einen 42-jährigen Lüdersfelder eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. In der Straße, Am Landweg in Lüdersfeld steht ein Pferdehänger, am Fahrbahnrand in einer dortigen Parkbucht. Jetzt hat der Hänger eine Beschädigung an der Seite. Der Unfall muss sich in der Zeit vom 03.10.2024 bis zum 11.10.2024 ereignet haben. Die Art der Beschädigung legt nahe, dass es sich dabei nicht um einen Pkw gehandelt hat, vermutlich wird ...

