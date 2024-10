Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Drogenfahrt

Stadthagen (ots)

(bae)Am 12.10.2024, kurz vor 23:00 Uhr wird durch zwei Polizeibeamte ein E-Scooter fahrend in der Fußgängerzone festgestellt. Zusätzlich ist an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer versucht erst sich der Kontrolle durch einen Schlenker um den Polizisten zu entziehen, kann aber durch die Polizeibeamtin trotzdem gestoppt werden. Zuerst wird dem 16-jährigen Stadthäger der Vorwurf eröffnet, dass er mit seinem E-Scooter verbotenerweise die Fußgängerzone befahren habe, weiterhin wird sein fehlender Versicherungsschutz thematisiert. Im Rahmen der Kontrolle ergeben sich Anzeichen für einen Drogenkonsum. Dies räumt der Stadthäger dann auch ein, er gibt an einen Hasch Brownie verzehrt zu haben. Daraufhin wird ihm ein freiwilliger Urin-Test auf die Droge angeboten. Der Stadthäger führt diesen auch durch, allerdings ergeben sich hier deutliche Zweifel, dass es sich um den Urin des 16-Jährigen handelt. Da der Test ungültig ist, wird daraufhin eine Blutprobe bei dem Stadthäger entnommen. Danach wird er seinen Eltern übergeben. Entsprechende Verfahren wurden durch die Polizei eingeleitete.

