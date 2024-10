Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 11.10.2024 wurde durch eine 40-jährige Stadthägerin eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Bereits am 10.10.2024 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr war ihr 9-Jähriger Sohn gemeinsam mit seinem 10-Jährigen Freund in Stadthagen unterwegs. Die beiden Kinder fuhren mit ihren Rollern auf dem Gehweg der Pastor-Walzberg-Straße. Hier seien die beiden Jungs von einem UPS Fahrzeug überholt worden, dass ebenfalls auf dem Gehweg gefahren sei. Bei dem Vorbeifahren habe der Vorderreifen des Lieferfahrzeuges den 9-jährigen am Bein berührt, dieser sei dadurch vom Roller gefallen. Der Fahrer sei einfach weitergefahren. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzten.

