LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Fahrradfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, gg. 13:50 Uhr befuhr eine 24jährige Suzuki-Fahrerin in Arnstadt die Straße Am Obertunk aus Richtung Bierweg kommend in Richtung Ilmenauer Straße. Hierbei sei ihr ein derzeit unbekannter blauer Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen. Der Pkw sei schon vorher auf der Geraden in Schlängellinien gefahren. Die junge Frau ...

mehr