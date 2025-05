Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf zu unbekanntem flüchtigen Fahrzeug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, gg. 13:50 Uhr befuhr eine 24jährige Suzuki-Fahrerin in Arnstadt die Straße Am Obertunk aus Richtung Bierweg kommend in Richtung Ilmenauer Straße. Hierbei sei ihr ein derzeit unbekannter blauer Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen. Der Pkw sei schon vorher auf der Geraden in Schlängellinien gefahren. Die junge Frau wich nach rechts aus und kollidierte hier mit einem gößeren Straßenstein am Gehweg. Glücklicherweise blieben die Fahrerin und ihre beiden mit im Fahrzeug befindlichen Kleinkinder unverletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Fremdschaden entsteht nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten blauen Kleinwagen machen können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0119242/2025 entgegen. (tb)

