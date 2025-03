Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Während eines Spazierganges Fahrrad geklaut

Weimar (ots)

Am frühen Montagabend begab sich ein 33-jähriger Weimarer mit einer Bekannten an das Ende der Schwanseestraße um dort einen Spaziergang zu machen. Dafür schloss er sein mitgeführtes Fahrrad an ein Zaunstor an. Als die beiden eine gute Stunde später zurück kamen, war das Fahrrad weg. Das aufgeknackte Schloss lag noch am Tatort. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Cube Stereo Hybrid, Farbe hellgrau. Es hatte einen Wert von über 5000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell