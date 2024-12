POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Pfarrhaus

Bergisch Gladbach (ots) - Am Freitagmittag (13.12.), um kurz nach 13:00 Uhr, wurde ein Senior in der Straße Oberlückerath im Stadtteil Lückerath von zwei bislang unbekannten Frauen bestohlen. Der Senior wurde durch mehrfaches Klingeln an seiner Wohnungstür aus dem Mittagsschlaf gerissen. An der Tür gaben zwei Frauen vor, dass sie dringend etwas Papier und einen ...

mehr