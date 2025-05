POL-BO: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 11. Mai, gegen 15.45 Uhr in Bochum wurde ein Motorradfahrer (28, aus Herne) schwer verletzt. Ein Autofahrer (23, aus Bochum) war mit seinem Pkw auf der Essener Straße in Fahrtrichtung Höntrop unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Ahbachstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen Motorradfahrer. Der Kradfahrer konnte die Kollision nicht verhindern. Bei ...

mehr