POL-FR: Lörrach: Einbruch in Bürogebäude

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 02.03.2025, gegen 09.50 Uhr, rückte die Feuerwehr in die Waldeckstraße aus, da in einer Wohnung ein Rauchmelder akustisch wahrnehmbar wäre. Die Feuerwehr konnte in der Wohnung die Bewohnerin auf dem Sofa liegend antreffen. Ursächlich für den ausgelösten Rauchmelder war ein auf der eingeschalteten Herdplatte vergessener Topf mit Essen, dessen Inhalt verbrannte. Es wurde niemand verletzt. ...

