POL-FR: Bonndorf: Kraftstoffdiebstahl von Baustellengelände

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 03.03.2025, gegen 20:30 Uhr, ist im Japanischen Garten in der Schwimmbadstraße in Bonndorf eine Gartenhütte abgebrannt. Die in einem Schrebergarten aufgestellte Hütte fing aus nicht bekannter Ursache Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, war vor Ort. Wer Angaben zum Grund des Feuers machen kann, wird gebeten, sich zu ...

