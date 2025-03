Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einsatzkräfte der Feuerwehr körperlich angegangen

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 03.03.2025, gegen 12:50 Uhr, ist in Horheim ein Feuerwehrmann bei Absperrmaßnahmen von einem Passanten tätlich angegriffen worden. Im Rahmen eines Einsatzes der Feuerwehr waren Kräfte der Feuerwehr mit Absperrmaßnahmen eingeteilt. Dabei wäre ein 75-jähriger Passant an die Absperrung herangetreten und habe in der Folge einen Feuerwehrmann körperlich angegangen. Der 75Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand. Nach dem Abschluss der Ermittlungen wird der renitente Passant zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell