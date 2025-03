Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Feuerwehreinsatz wegen Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.03.2025, gegen 09.50 Uhr, rückte die Feuerwehr in die Waldeckstraße aus, da in einer Wohnung ein Rauchmelder akustisch wahrnehmbar wäre. Die Feuerwehr konnte in der Wohnung die Bewohnerin auf dem Sofa liegend antreffen. Ursächlich für den ausgelösten Rauchmelder war ein auf der eingeschalteten Herdplatte vergessener Topf mit Essen, dessen Inhalt verbrannte. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso ein Fahrzeug vom Rettungsdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell