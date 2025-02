POL-PPRP: Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Samstag (22.02.2025) auf Sonntag (23.02.2025) brachen unbekannte Täter in der Friedensstraße einen Transporter der Marke Renault auf und entwendeten daraus Werkzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

