Polizei Bochum

POL-BO: Hotel in der Bochumer Innenstadt überfallen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen, 12. Mai, ein Hotel am Nordring 44-50 in Bochum überfallen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 2.10 Uhr betrat ein Mann das Hotel, bedrohte eine Angestellte (29, aus Herne) mit einer Pistole und forderte Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Die Frau blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - sprach Deutsch mit leichtem Akzent - Tätowierung am rechten Unterarm (schwarz; teils ausgefüllte, teils leere Dreiecke) - bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite - schwarzer Hut und Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

