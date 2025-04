Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der A7

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (16.04.), gegen 16.00 Uhr, kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West, zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Unfallursächlich waren mehrere Metallteile, welche auf der Fahrbahn verteilt lagen. Beim Überfahren dieser kam es in der Folge zu Sachschäden an insgesamt fünf Fahrzeugen. Erheblich beschädigt wurde ein türkischer Sattelzug, welcher sich beim Überfahren der Metallteile seinen Tank aufriss. Dadurch traten circa 500 Liter Diesel auf die Fahrbahn aus. Durch einsetzenden Regen und das Gefälle der Fahrbahn verteilte sich der Dieselkraftstoff anschließend auf einer Länge von circa zweieinhalb Kilometern über alle drei Fahrstreifen. Die Fahrbahn in Fahrrichtung Frankfurt musste für den Verkehr voll gesperrt werden. Durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld wurde der im Stau stehende Verkehr über eine Betriebsumfahrung von der Autobahn abgeleitet. Ein mit der Fahrbahnreinigung beauftragtes Unternehmen ist mit zwei Spezialreinigungsfahrzeugen vor Ort gewesen. Aufgrund der Witterungsbedingungen dauerten die Reinigungsarbeiten bis heute Morgen (17.04.) an. Die Vollsperrung konnte um 08.15 Uhr aufgehoben und vorerst ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. In diesem Zusammenhang kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Seit 12.30 Uhr ist die Autobahn wieder vollständig befahrbar. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld war die Freiwillige Feuerwehr Homberg/Efze im Einsatz.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wildeck. Am Mittwoch (16.04.), gegen 09.45 Uhr, fuhr eine 77-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis mit ihrem Fiat Panda in der Eisenacher Straße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Hierbei touchierte sie einen Renault Talisman. Bei dem Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Mittwochmittag (16.04.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Landau in der Pfalz mit seinem Fahrzeug die Straße "An der Haune" und streifte einen dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hosenfeld. Am Montag (14.04.) kam es gegen 11.50 Uhr auf der L 3079 in Hosenfeld, in Höhe eines Lebensmittelmarktes, zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger aus Grebenhain, der mit seinem Opel Corsa die Frankfurter Straße in Richtung Hosenfeld befuhr, geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kam beim Zurücklenken nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Drei Jugendliche schwer verletzten

Dipperz. Am Mittwoch (16.04.) kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Zwei 16-Jährige aus Hofbieber befuhren hintereinander mit ihren Kleinkrafträdern die Fuldaer Straße von der B458 kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Nach dem Ortsschild wollte der vorausfahrende nach links in einen Feldweg abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer sowie ein 17-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eichenzell. Am Mittwoch (16.04.) kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Schwalmtal sowie ein 77-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Kalbach fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung L3307. Kurz vor der Kreuzung zur L3307 kam der Lkw zunächst zum Stehen und fuhr zum Rangieren ein Stück zurück. Der dahinter fahrende Leichtkraftrad-Fahrer wich dem Lkw nach aktuellen Erkenntnissen aus, kam allerdings zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Fulda. Am Mittwoch (16.04.) kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro entstand. Ein 12-jähriger Fahrrad-Fahrer aus Petersberg befuhr die Marienstraße in Fahrtrichtung Horaser Weg. Beim Abbiegen fuhr dieser frontal in einen dort haltenden Ford-Fiesta eines 64-Jährigen aus Bad Salzschlirf. Der 12-Jährige wurde für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert, blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Fahrradfahrer leicht verletzt

Fulda. Am Mittwoch (16.04.) kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Bronnzell. Hier bog er nach links auf eine Grundstücksauffahrt ein. Dabei kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Fahrradfahrer aus Fulda, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.

Blutentnahme durchgeführt

Fulda. Am Mittwoch (16.04.) kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand. Eine 40-jährige Nissan-Fahrerin aus Fulda befuhr die Haderwaldstraße in Richtung Fulda Innenstadt. Hierbei stieß diese gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkten Ford und fuhr im weiteren Verlauf in eine Hecke. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall beim Abbiegen - hoher Sachschaden

Lauterbach. Am Mittwochabend (16.04.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Skoda Superb die Neu-Maarer-Straße und wollte nach links in die Sudetenstraße abbiegen. Ein nachfolgender 19-Jähriger fuhr dabei mit seinem VW Caddy auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Skoda von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Steinmauer eines Wohnhauses in der Sudetenstraße. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer leicht. Sie wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Baum und ein Verkehrszeichenschild wurden bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 46.250 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - geschädigtes Fahrzeug gesucht

Gemünden. Am Mittwoch (16.04.), gegen 20.35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Feldastraße in Nieder-Gemünden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 26-Jähriger touchierte beim Ausparken mit seinem schwarzen BMW einen gegenüberliegend geparkten weißen Kompaktwagen. Der 26-Jährige stellte den Schaden an der hinteren linken Stoßstange seines BMW jedoch erst fest, nachdem er bereits zuhause war. Daraufhin fuhr er wieder zum Parkplatz des Supermarktes, konnte den weißen Kompaktwagen dort leider nicht mehr feststellen. Nach aktuellen Erkenntnisse wurde der weiße Kompaktwagen im Bereich der hinteren, rechten Stoßstange beschädigt. An dem schwarzen BMW entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 1.500 Euro.

Die Halterin beziehungsweise der Halter des bislang unbekannten weißen Kompaktwagens sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

