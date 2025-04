Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Nieder-Gemünden - geschädigtes Fahrzeug gesucht

Fulda (ots)

Am Mittwoch, (16.04.), gg. 20:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nieder-Gemünden, Feldastr.43, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer Kleinwagen wurde durch einen ausparkenden schwarzen Kombi beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich Kennzeichen oder Fahrzeugtyp des geschädigten Fahrzeuges zu notieren. Bei einer späteren Nachschau an der Unfallstelle war das geschädigte Fahrzeug leider nicht mehr vor Ort. Der Kleinwagen müsste Beschädigungen im Bereich der hinteren rechten Stoßstange aufweisen. An dem unfallverursachenden Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von mindestens 1500 Euro.

Geschädigte oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell