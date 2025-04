Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Lautertal. Am Dienstagmittag (15.04.), gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der L3139 zwischen den Ortschaften Rebgeshain und Engelrod ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Straße "Alter Weg" aus Engelrod in Fahrtrichtung Helpershain. An der Kreuzung zur L3139 kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Motorradfahrer. Nach aktuellen Informationen wurde der Motorradfahrer schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Beide Verkehrsteilnehmer wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Mittwoch (09.04.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15.40 Uhr bis 16 Uhr mit seinem Fahrzeug den grauen Ford Fiesta einer 84-Jährigen. Das Unfallgeschehen ereignete sich auf dem Parkplatz in der Straße "Goldrain" in Hünfeld. Der Ford Fiesta wurde am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell