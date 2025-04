Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei Osthessen informiert: Falsche Anwaltschreiben im Umlauf

Osthessen. Die Polizei Osthessen warnt die Bürgerinnen und Bürger vor verdächtigen Schreiben, in denen eine hohe Schadensersatzleistung in Aussicht gestellt wird. In den vergangenen Wochen erhielten Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg verdächtige Schreiben einer Anwaltskanzlei. Hierbei wurde eine mittlere fünfstellige Summe als Schadensersatzleistung in Aussicht gestellt. Der Betrag könne nach dem Schreiben jedoch erst nach erfolgter Identitätsprüfung ausgezahlt werden. Glücklicherweise wurde der Betrug in den bislang polizeilich gemeldeten Fällen erkannt und Anzeige erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Schreiben um eine gezielte Betrugsmasche. Derzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die unbekannten Täter so an persönliche Daten (Namen, Adressen oder Bankverbindungen) oder sogar Ausweiskopien gelangen wollen. Diese Daten könnten anschließend für weitere strafbare Handlungen missbraucht werden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig. - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Geldsummen ohne ersichtlichen Grund versprochen werden. - Geben Sie niemals persönliche Daten preis, wenn Sie Zweifel an der Echtheit eines Schreibens haben. - Überprüfen Sie den Absender sorgfältig. Achten Sie dabei auf Abweichungen in der E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder unprofessionelle Sprache - Informieren Sie Angehörige, Bekannte oder die Polizei

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

