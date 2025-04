Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Von einem in der Roßbachstraße in Kerspenhausen geparkten Ford Focus entwendeten Unbekannte am Samstag (12.04.), zwischen 8.30 Uhr und 14.35 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-FX 13". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

