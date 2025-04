Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Wohnungseinbruch - Versuchter Diebstahl aus Wohnung - Diebstahl aus Pkw - Mehrere Pkw zerkratzt

Wohnungseinbruch

Fulda. In der Nacht zu Montag (14.04.) drangen Unbekannte im Zieherser Weg in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort öffneten diese gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf circa 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Samstagabend (12.04.), gegen 21.45 Uhr, hebelten Unbekannte in der Arleser Straße eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zu einer Wohnung. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Nach aktuellen Informationen wurde nichts entwendet. Der Schaden an der Balkontür wird auf 500 Euro geschätzt.

Diebstahl aus Pkw

Flieden. Am Samstag (12.04.), zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter das Beifahrerfenster eines Skoda Fabia und entwendeten anschließend aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Auf den Höfen" geparkt. Der Schaden am Pkw beträgt circa 700 Euro.

Die Polizei Osthessen rät: - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab. - Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen ordnungsgemäß verschlossen sind. - Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Pkw zerkratzt

Künzell. In der Zeit von Donnerstag (10.04.), 14 Uhr, bis Freitag (11.04.), 6 Uhr, zerkratzten Unbekannte mehrere in der Friedrich-Fröbel-Straße am Fahrbahnrand geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

