POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Lkw kracht durch Stahlzaun in der Frankfurter Straße

Fulda. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer war am Montagmorgen (14.04.), gegen 9.50 Uhr, mit seinem Gespann auf der Frankfurter Straße in Richtung Fuldaer Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Kohlhäuser Straße kam der Fahrer aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Stahlzaun und blieb mit seiner Sattelzugmaschine in einem Abhang zum Fulda-Kanal hängen. Das Lkw-Gespann blockierte dabei die Fahrspur stadtauswärts, weshalb es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Verletzt wurde glücklicheres niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 23.000 Euro.

Crash zwischen Lkw und Pkw

Petersberg. Am Montag (14.04.) kam es gegen 9.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 65-Jähriger aus dem Wartburgkreis befuhr mit seinem Lkw die B 27 aus Fahrtrichtung Fulda kommend und wollte im Kreuzungsbereich der L 3429, nach links in Fahrtrichtung Steinau abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 78-jährigen Fuldaer, der mit seinem VW Polo aus Steinau kommend in Richtung Marbach unterwegs war. Der VW Polo musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit Pkw überschlagen

Philippsthal/Werra. Am Sonntag (13.04.), gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Meiningen mit seinem Suzuki die B 62 aus Richtung Unterneurode in Richtung Friedewald. Kurz nach der Ortsausfahrt Unterneurode kreuzte nach aktuellen Erkenntnissen ein Wildtier die Fahrbahn. Der 18-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und überschlug sich mehrfach bevor er im Graben zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7.250 Euro. ´

Unfall mit Reh

Schenklengsfeld. Am Sonntag (13.04.), gegen 8.55 Uhr, befuhr eine 32-Jährige aus Schenklengsfeld die Kreisstraße 17 aus Richtung Wippershain kommend in Fahrtrichtung Wüstfeld als Höhe der Einmündung nach Dinkelrode plötzlich ein Reh die Straße von links nach rechts querte. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr vermeiden und touchierte es mit ihrer Stoßstange. Das Tier lief - augenscheinlich unverletzt - nach rechts in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde in Kenntnis gesetzt.

