Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Unterstands für landwirtschaftliche Geräte und Heuballen in Neustädtges/ Tann (Rhön)

Tann (Rhön) (ots)

Am Sonntagabend (13.04.), kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Unterstand für landwirtschaftliche Geräte und Heuballen in Neustädtges. Der Eigentümer bemerkte eine starke Rauchentwicklung und unternahm noch eigene Löschversuche, die jedoch erfolglos blieben. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand der Unterstand bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte die gesamte Konstruktion (sog. "Rundbogenhalle" mit Kunststoffplane als Abdeckung) vollständig nieder. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Besondere Herausforderungen stellten die rund 200 gelagerten Heuballen dar. Diese mussten zum Ablöschen auf eine angrenzende Wiese gezogen und dort einzeln abgelöscht werden. Dabei kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Daneben waren noch landwirtschaftliche Zugmaschinen und weitere Geräte in der Rundbogenhalle untergestellt, die ebenfalls beschädigt bzw. zerstört wurden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Tann, Lahrbach, Neuschwambach, Habel, Wendershausen und Schlitzenhausen mit insgesamt 90 Einsatzkräften sowie zwei vorsorglich alarmierte RTW und ein NEF. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

