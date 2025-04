Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Hausfassade und Pkw beschmiert - Pedelec gestohlen - Versuchter Geschäftseinbruch - Bahnhofsgebäude beschädigt

Vogelsberg (ots)

Hausfassade und Pkw beschmiert

Gemünden. Am Sonntag (13.04.), gegen 4 Uhr, beschmierte ein Unbekannter in der Straße "Körlehohl" die Hausfassade sowie einen in der Hofeinfahrt stehenden Ford Focus mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Alsfeld. In der Nacht zu Freitag (11.04.) kletterten Unbekannte in einen Garten in der Straße "Aulenstück" und entwendeten dort ein Pedelec (Marke: Diamant, Modell: Zouma) im Wert von circa 4.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Geschäftseinbruch

Alsfeld. Freitagnacht (12.04.) versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Alsfelder Innenstadt einzubrechen. Hierbei hebelten diese gewaltsam an der Eingangstür eines Geschäftes in der Straße "Obere Fuldaer Gasse". Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bahnhofsgebäude beschädigt

Alsfeld. Freitagnacht (12.04.) beschädigten Unbekannte in der Bahnhofstraße eine Scheibe des dortigen Bahnhofsgebäudes. Die Scheibe erlitt dabei lediglich leichte Kratzer. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

